中島颯太、相方・八木勇征への想い明かす 透明感あふれる眼差しで表紙に登場
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICSの中島颯太が26日発売の『awesome！Plus Vol.47』（シンコー・ミュージック・ムック）の表紙を飾る。“音楽活動の歩み”をテーマに中島の音楽への想いが特集される。
【裏表紙】素敵…！王子様のような装いで登場した原因は自分にある。
同誌では、グループ活動をするアーティストの“個”にスポットを当てる新規シリーズ“音歩（おんぷ）”がスタート。記念すべき初回には、EXILE／FANTASTICSでボーカルを務める中島に焦点を当て、音楽との出会いから、歌と向き合う姿勢の変化、相方・八木勇征への想いまでを赤裸々に語る。
バックカバーには、7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。が登場。新作EP『文藝解体新書』についてのロングインタビューが掲載される。
そして連載企画「Life」には、俳優の駒木根葵汰が引き続き登場。第4回となる今回は、WATWING・高橋颯（※高＝はしごだか）とのスペシャル対談が実施され、高橋の知られざる“Life”に迫った。
今をときめくアーティストたちの音楽との出会いから向き合い方、未来への展望まで、魅力盛りだくさんの特集企画に注目だ。
【裏表紙】素敵…！王子様のような装いで登場した原因は自分にある。
同誌では、グループ活動をするアーティストの“個”にスポットを当てる新規シリーズ“音歩（おんぷ）”がスタート。記念すべき初回には、EXILE／FANTASTICSでボーカルを務める中島に焦点を当て、音楽との出会いから、歌と向き合う姿勢の変化、相方・八木勇征への想いまでを赤裸々に語る。
そして連載企画「Life」には、俳優の駒木根葵汰が引き続き登場。第4回となる今回は、WATWING・高橋颯（※高＝はしごだか）とのスペシャル対談が実施され、高橋の知られざる“Life”に迫った。
今をときめくアーティストたちの音楽との出会いから向き合い方、未来への展望まで、魅力盛りだくさんの特集企画に注目だ。