富山県内では、昨夜からけさにかけて火事が続きました。このうち富山市ではアパートの部屋が焼けました。



激しく立ちのぼる黒い煙。富山市のKNB屋上の情報カメラでとらえた火災発生直後の様子です。



警察と消防によりますと、きょう午前8時50分ごろ、富山市寺町のアパートで「6階建ての建物の4階のベランダから炎と煙が見える」と、近くで作業をしていた人が消防に通報しました。





火はおよそ1時間後に消し止められましたが、このアパートに住む、自営業 宝田英さん（61）の部屋が焼けました。宝田さんは当時外出中で、この火事によるけが人やほかの建物への延焼はありませんでした。警察と消防は実況見分を行って火事の原因などを調べています。一方、きのう午後8時半ごろには、氷見市矢田部の無職、前 繁さん（81）宅から火が出ました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、前さん宅は全焼しました。前さんは1人暮らしで、火事の際は自宅から逃げだし、けが人はいませんでした。近所の人は「サイレンで気づいて見たら火の海だった」、「現場に来た時は手がつけられない状況だった」と話していました。現場は、能越自動車道の氷見南インターチェンジからおよそ1.5キロ北西の山あいです。実況見分の結果、こたつのあった1階の居間付近が激しく燃えていて火元とみられ、警察と消防が引き続き調べています。県内で火事が相次いでいます。火の元に十分注意してください。