【カイロ＝溝田拓士】イスラエルのイスラエル・カッツ国防相は１７日、イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）のアリ・ラリジャニ事務局長を殺害したと発表した。

ラリジャニ氏は外交・安保政策の決定で中心的な役割を担っていた。イラン側は発表していないが、死亡が事実なら大打撃となる。

カッツ氏によると、攻撃は１６日夜に行われ、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」傘下の民兵組織「バシジ」の司令官も殺害した。カッツ氏は「イランを数十年前に戻す」と述べ、イラン全土で攻撃を強化すると主張した。

ラリジャニ氏は２０００年代にもＳＮＳＣ事務局長としてイランの核開発を巡る交渉の責任者を務めた。米国とイスラエルが昨年、イランを攻撃した後に外交・安保戦略の立て直しのため事務局長に再び起用された。最高指導者アリ・ハメネイ師の顧問を長く務め、同師が２月２８日に米イスラエルの攻撃で死亡して以降、防衛戦略などを実質的に取り仕切っていた。

ハメネイ師の後継者に選出された次男のモジタバ・ハメネイ師の手腕は未知数だ。ラリジャニ氏の死亡で、外交・安保分野の政策判断が停滞する可能性もある。