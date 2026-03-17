姉に貸した「1万円」が起こした、衝撃的なワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で252万7000回再生を突破し、「自分の役割を理解してるw」「プロフェッショナルで草」「優秀なワンちゃんに驚き！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：姉に『1万円を貸した』結果→ダラダラしていたら『犬』が近づいてきて…思わず吹き出す『衝撃の返金方法』】

姉に1万円を貸した結果…部屋に突撃してきたわんこ！？

TikTokアカウント「takue.sakakibara」の投稿主さんが、膝に愛犬を乗せてダラダラしていたときのこと。突然、もう1匹の愛犬が、部屋に入ってきたといいます。その足取りは妙に軽やかで、何かの意図を持って入室してきたようだったとか。

部屋に入ってきたわんこの首輪を見てみると、そこには紙のようなものが挟まっていました。わんこの首輪に差し込まれていたのは1万円！！投稿主さんのお姉さんが、借りた1万円を返したのだそうです。わんこに返金を頼むお姉さんも、なぜか誇らしげなわんこも、どちらもプロフェッショナルすぎる…！！

ちなみに、わんこは横を向いて1万円を取りやすくしてくれたとか。

空気を読む同居犬にも爆笑！！

無事仕事を完遂したわんこは、そそくさと部屋から出て行ったそう。返金を手伝う代わりにオヤツをあげると取引しているのかもしれません…。

一方、投稿主さんの膝の上で寛いでいたわんこは、一通りのやり取りからすべてを察した模様。1万円が投稿主さんの手に渡ると、一緒になってお姉さんの部屋へと向かったといいます。

賢すぎるわんこたちの行動に、思わず笑ってしまいます。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「そそくさと帰って行くのかわいすぎ」「私もやってみようかなw」「退職届の代行って出来ますか？」など沢山の反響が寄せられることとなりました。

写真・動画提供：TikTokアカウント「takue.sakakibara」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。