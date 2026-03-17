動物病院を受診した際、『耳がすごくキレイ』と褒められたという2匹のワンちゃん。飼い主さんは特別なお手入れはしていないのに…清潔に保つ『まさかの理由』が話題になっているのです。

愛に溢れたその理由、証拠動画は記事執筆時点で53万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：動物病院で『耳がキレイ』と褒められた2匹の犬→一度もお手入れしたことないのに…『まさかの理由』】

動物病院で『耳がキレイ』と褒められた2匹の犬

Xアカウント『@se2_2co』に投稿されたのは、尊すぎる家族間のルーティンを捉えた光景。

この日、動物病院を受診したという「ニコ」ちゃんと「櫻子」ちゃん。そこで、獣医さんに『2匹とも耳がすごい綺麗ですね、お手入れされてますか？』と褒められたのだといいます。

一度もお手入れしたことないのに…『まさかの理由』に反響

しかし、飼い主さん曰く『一度もお手入れしたことがない』とのこと。その理由は…愛犬や愛猫間での日々のルーティンにあったようです。

共に暮らす「鈴」ちゃんは、櫻子ちゃんに耳を舐めて清潔にしてもらい、櫻子ちゃんはニコちゃんに舐めてもらう…という、何とも尊いルーティンが家族間でループしているのだそう。

頭がビショビショになってしまうほど、丁寧に鈴ちゃんの耳のお手入れをしていたという櫻子ちゃん。『もうおしまいっ！』と鈴ちゃんに叱られてしまい、落ち込んでしまうこともあるのだとか。

獣医さんを驚かせてしまうくらいに丁寧なケアがお互いに行われていたことが判明した今回の件は、多くのユーザーをほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「もはや食べる勢いですね！」「愛を感じますね」「お手入れいらずなんて素敵な関係性」「完璧ですね」「みんな仲良しなの素敵」などのコメントが寄せられています。

仲良し家族の日常にほっこりの連続

櫻子ちゃんは「ニコ」ちゃん、「鈴」ちゃん、「凛」ちゃんと共に暮らしており、特に鈴ちゃんとは大の仲良しでいつでも寄り添って過ごしているのだといいます。

個性と愛情に溢れた仲良し家族の日常は、愛犬や愛猫との暮らしの素晴らしさ、種族を超えた関係の魅力、たくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@se2_2co」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。