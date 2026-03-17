the Shamrockのポニーキャニオン SEE・SAWレーベル在籍時のシングル9作品とMV9作品が、3月18日より一挙サブスク配信開始される。

（関連：【映像あり】the Shamrock、配信開始されるMV9作品のダイジェスト）

昨年配信開始されたポニーキャニオンSEE・SAWレーベル在籍時アルバム4作品に続いて、1988年のデビューシングル『It's My Love』から1991年の『five -僕がいた夏-』まで、計シングル9作品と当時制作されたシングル曲のMV8曲（3rdシングル「My Yesterday」はMV未制作）とアルバム『Who Loves Me?』収録曲「Go! Go! Go!」のMVがサブスクリプション配信開始される予定だ。

また、配信に先駆けてポニーキャニオンYouTubeチャンネルにてMVのダイジェスト映像が公開された。

さらに、今回のデジタルシングル化により「冬の天使達」、「La Pa Pa」、「Merry Little Christmas」の3曲は、アルバム収録バージョンとは異なるシングルミックスであることがメンバーの山森“Jeff”正之によって明らかになった。

（文＝リアルサウンド編集部）