鹿児島市で災害時に一般の避難所での生活が難しい妊産婦を受け入れる福祉避難所を開設する訓練が初めて行われました。福祉避難所に指定されている鹿児島国際大学の職員などが参加し開設の手順を確認しました。



鹿児島市が行った、妊産婦を受け入れる福祉避難所の開設訓練には鹿児島市や鹿児島国際大学の看護学部の職員など約40人が参加しました。震度6弱の地震が起きた想定です。鹿児島市は、大規模な災害が起きたときに、協定を結んでいる96の民間の施設に二次的な福祉避難所を開設することにしています。





訓練では一般の避難所に身を寄せた妊産婦と乳児の健康状態を保健師が確認。その状態をもとに福祉避難所の開設を決定しました。鹿児島国際大学の伊敷キャンパスが妊産婦の福祉避難所として開設され一般の避難所から移動してきた妊産婦に職員が体調などを尋ねました。（鹿児島国際大学の職員）「私たちもおりますので、安心してお過ごしくださいね」鹿児島市では妊産婦の福祉避難所を開設する訓練は今回が初めて。哺乳瓶など必要な物資も運び込まれ妊産婦を受け入れる手順を確認していました。（鹿児島国際大学伊敷キャンパス事務部・小野原康行事務室長補佐）「足りない物資が何なのか今後もう一度検証して、伊敷キャンパス内でそろえられるものがあったら、前もってそろえていこうと考えている」（鹿児島市地域福祉課・山室真樹課長）「桜島の大噴火、それから南海トラフ地震が起こったときに避難者の受け入れというのも想定されるので、こういった訓練を繰り返すことで実効性を高めて、いざという時に備えていきたい」鹿児島市では協定を結ぶ96施設が福祉避難所に指定されていて、今後も訓練を行っていくということです。