日本気象協会によりますと、今年の花粉の飛散量は例年に比べ多い予想で、特に今週1週間、金沢市では「極めて多い」状況が続く見込みです。

花粉症の人にとっては辛い時期、少しでも症状を軽減させるための対策グッズ。

石川映夏キャスターレポート「県内は春らしくポカポカしてきましたが、鼻はムズムズ。この時期に欠かせない対策グッズを調べてきます」

日本気象協会によりますと、スギ花粉の飛散は今がまさにピークを迎えていて、4月にかけてヒノキ花粉も飛散するとみられています。

一番売れている「ノーズピットマスク」

金沢市香林坊のハンズ金沢店で対策グッズのトレンドを聞いてみました。売れている商品は？

ハンズ金沢店・上村伸二店長「ずばりこちらのノーズピットマスクです。こちらは鼻の中にフィルターを直接入れて花粉を遮断するという商品」

在庫がなくなるほど人気を集めているのが、鼻の穴に直接装着する「鼻マスク」です。

花粉の侵入を防ぐとともに、流れ出る鼻水を吸水性の高いフィルターが受け止めるといいます。気になる着け心地は…

石川映夏キャスター「あっ、素材は柔らかい。こうやって奥まで？…はい！入った！思ったより違和感ないです。苦しくもないし。これで歩いてる分には全然気にならないかも」

1日2回の水洗いを行うと、5日間は使えるということです。

花粉対策メガネもファッショナブルに

続いて気になったのは、ゴーグル型のこちらの商品。

ハンズ金沢店・上村伸二店長「ボタンを押すと、ここからミストが出てくる。ご自宅で花粉がついた目や乾燥を洗浄したり保湿したりするのに役立つ商品」

毎年人気を集める花粉対策メガネはファッション性が高まり、日々のコーディネートに取り入れやすいものも登場。

撥水加工で花粉が落ちやすくはらいやすい「花粉対策パーカー」や「フェイスカバーマスク」も、デザインを意識したものが増えているといいます。

ハンズ金沢店・上村伸二店長「ただ花粉を防止するだけではなくて、ファッションを楽しむような商品もたくさん出てきているので、辛い花粉の時期をぜひこういった商品で乗り切っていただけたら」