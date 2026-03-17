土地取引の目安となる「土地の公示価格」が17日公表されました。

金沢市では都心軸の再整備で中心部の土地の価格が大幅に上昇した一方で、被災地・能登では依然として下落傾向が続くなど、2極化がさらに進んだ形です。

国土交通省が公表した2026年1月1日時点の土地の価格は、中能登町と宝達志水町を除く石川県内17の市と町、223地点で調査が行われました。

県全体の平均変動率はプラス1.4%で5年連続で上昇し、1平方メートルあたりの平均価格は8万8100円と、2025年より3100円上がりました。特に金沢市の商業地で伸び率が拡大しています。

片町スクランブル交差点近くの商業地は15.4％↑

渡邉百音フィールドキャスター「金沢市片町のスクランブル交差点からほど近いこの場所。商業地の地価上昇率が、県内で最も大きくなった土地です。このほか上位10地点のうち9地点を金沢市が占めました」

金沢市中心部の繁華街、片町スクランブル交差点近くの商業地は2025年より15．4%上昇し、県内トップの上げ幅となりました。

片町商店街振興組合・小間井隆幸常務理事「街全体が活気が出て上昇率がいいことはプラスに働くような賑わいのきっかけになれば片町にとってはわるくないことではないか」

不動産鑑定士「市内中心部で再開発の期待感高まる」

なぜこれだけの伸び率を記録したのでしょうか。調査した不動産鑑定士は…

地価公示石川分科会・西郷 悟代表幹事「都市再生緊急整備地域の指定により再開発への期待感が高まった」

外国人観光客の増加による堅調な「ホテル用地」の需要に加え、2025年6月に金沢駅から片町地区にかけて国の都市再生緊急整備地域の指定を受けたことで、容積率の規制緩和や税制面での優遇が可能になり、老朽化したビルの更新に関わる解体費用の補助や路面店の出店支援、宿泊施設の改修費の支援が受けられます。

片町商店街振興組合・小間井隆幸常務理事「金沢はこの機会を絶対に逃してはいけない 旧耐震のビルも含めて片町には多くあるので一つ一つ更新していく作業は片町の安心、安全の街づくり含めて非常に重要になってくるので金沢市も含めて大いに期待している」

被災地・能登の土地の下落幅縮小も下げ止まりには程遠く

一方、復旧が続く被災地・能登。今回の調査では、明るい兆しも見られました。

地価公示石川分科会・西郷 悟代表幹事「インフラ整備、建物の公費解体が進み復旧復興の動きが見えるにつれ昨年と比較すると土地の需要は回復している」

2025年は、住宅地の変動率が全国ワースト10地点を全て能登地方が占めましたが、今回は、珠洲市飯田町や輪島市河井町など5地点にとどまり、下落幅も縮小。

しかし、下げ止まりとはほど遠い状況だといいます。

地価公示石川分科会・西郷悟代表幹事「復旧復興は進んでいるが、人口減少、高齢化、過疎化が同時進行しているし住民の将来への住宅再建への不安感が残っているので地価の下落傾向は続く。」

今回の地価公示の結果、加賀地域は、インバウンド需要や北陸新幹線敦賀延伸の効果などで金沢を中心に引き続き上昇傾向。

一方、能登地方は、地震や豪雨からの復旧復興が進んでいるが同時に過疎化、高齢化などが進み下落基調が続き2極化が進んでいる結果となりました。ただ能登地区では、人口は減っているが関係人口や交流人口が増えて、今後、プラス要素に働く可能性はあると指摘しています。