モスバーガーを展開するモスフードサービスは、3月18日から全国の「モスバーガー＆カフェ」店舗において、いちごのショートケーキのような味わいが楽しめる「クリームポム 〜いちご〜」を期間限定で販売する。

そのほかにも、どこか懐かしい「しっかりプリン」、和の素材を活かした「黒糖ゼリー入り出雲（いずも）抹茶ラテ」を期間限定商品として、フードロス削減に貢献する原料を使用した「しっとりバナナマフィン」は新たな定番商品として登場する。

同社では、多様な立地に適合するためにモスバーガーの多業態化を進めており、特に住宅街や繁華街の立地に対しては、カフェ需要対応型の「モスバーガー＆カフェ」の展開を積極的に行っている。

「モスバーガー＆カフェ」では、通常のモスバーガー店舗でも販売している商品のほか、限定のスイーツやドリンクなど、オリジナルメニューも併せて販売している。

「クリームポム〜いちご〜」（期間限定・イートイン限定）は、「モスバーガー＆カフェ」オリジナルの新感覚スイーツ。北海道産の生クリームを配合したコクのある口どけの良いクリームを、卵の風味が強いしっとりした食感のスポンジで包んだ。いちご果肉を80％配合し、果肉感にこだわったストロベリーソースをかけて食べることで、まるでいちごのショートケーキのような味わいを楽しめる。商品名は、丸くかわいらしい形状となめらかな食感をイメージし、クリームポムと名付けた。なお、＋260円でドリンクセットにすることができる。



「しっかりプリン

「しっかりプリン」（期間限定・イートイン限定）は、昨今トレンドとなっている「かため」の食感が特徴のプリン。卵の風味が強く、しっかりとした食べ応えで満足感のあるプリンに、フリーズドライのいちごをトッピングした、なめらかな口あたりのホイップクリーム添えることで程よい甘みと酸味がアクセントになっている。なお、＋260円でドリンクセットにすることができる。



「黒糖ゼリー入り出雲抹茶ラテ」

「黒糖ゼリー入り出雲抹茶ラテ」（Mサイズのみ）（期間限定）は、島根県出雲市産の香り高い抹茶を使用した抹茶ラテに、沖縄県産の黒糖を使用したコクのある黒糖ゼリーを合わせた。黒糖ゼリーにはアクセントとして沖縄県産の食塩を使用し、抹茶のほろ苦さとゼリーの甘みが絶妙に調和した、デザート感覚で楽しめるドリンクになっている。なお、島根県出雲市産抹茶入りのソースを使用している。セットドリンク対象外となる。



「しっとりバナナマフィン」

「しっとりバナナマフィン」（定番）は、バナナピューレを練り込んだしっとり食感のマフィンに、バナナチップをトッピングした。スイーツとしてだけではなく、軽食としても楽しめる。バナナピューレとバナナチップには、規格外として廃棄されるはずだった「もったいないバナナ（バナナ原料中のもったいないバナナの割合99.3％）」を使用しており、フードロス削減にも貢献している。なお、＋260円でドリンクセットにすることができる。

［小売価格］

クリームポム〜いちご〜：590円

しっかりプリン：490円）

黒糖ゼリー入り出雲抹茶ラテ：490円

しっとりバナナマフィン：350円

（すべて税込）

［発売日］3月18日（水）

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company