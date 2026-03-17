愛知県在住の50代女性・なおこさんが息子を出産したのは、ある雪の夜のことだった。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

その時に頑張れたのは、日中に助けてくれた人が居たからだという。

＜なおこさんからのおたより＞

妊娠中の出来事です。

嫁ぎ先の埼玉県で出産することになっていました。

その日は朝から産婦人科の健診。収入も少なく、病院へは毎回2駅分を徒歩で通っていました。

うずくまるほどの痛みが

健診では「いつ生まれても不思議じゃないよ」と先生に言われていましたが、初産のあさはかさ。帰り道、腰のあたりから痛くなって、うずくまってしまうほど。

携帯も無い時代。どうすることも出来なくて、泣きそうになったのを覚えています。

その時です。花屋さんの車が停まってくれて、アパートまで送ってくれました。

息子が生まれたのはその日の夜。雪が降っていました。

花屋さんの車が声をかけてくれたから、息子を産む時もがんばれました。

息子の誕生日の思い出です。

不安な気持ちの私を助けてくれて、ありがとうございました。



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