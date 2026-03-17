日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、毎月28日の“とりの日”に販売しているおトクな「とりの日パック」を、春休み期間限定で販売期間を拡大し、3月18日から4月7日まで販売する。

「にわ（28）とり」の語呂合わせから、毎月28日は“にわとりの日”。KFCではこの日に合わせて、「オリジナルチキン」と「ナゲット」をおトクに楽しめる「とりの日パック」を販売し、多くの消費者に好評を得ている。今回は“春休み特別！期間拡大！！「とりの日」パック”として、通常は毎月28日限定で販売している「とりの日パック」を、より長く楽しんでもらえる特別企画として用意した。

「オリジナルチキン」は、いわずと知れたKFCの看板メニュー。創業者カーネル・サンダースが10年もの歳月をかけてたどり着いた11種類のハーブ＆スパイスで味付けした、唯一無二の逸品になっている。専用の圧力釜で約15分間じっくりと揚げることで、ふっくらジューシーで、骨からほろりと外れるほど柔らかく仕上げている。

「ナゲット」は、子どもから大人まで幅広い層の消費者に親しまれている人気のサイドメニュー。「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けしており、噛んだ瞬間にジューシーな旨みが口いっぱいに広がる。骨がなく、一口サイズで手軽に楽しめるのも魅力になっている。



「とりの日パック」イメージ

「とりの日パック」は、こだわりの詰まった「オリジナルチキン」4ピースと「ナゲット」5ピースを組み合わせ、単品積み上げ価格から470円（単品積み上げ価格との差額）おトクに楽しめる。春休みの家族との食卓はもちろん、友人との集まり、花見やピクニックなど、みんなでシェアするシーンにもぴったりだとか。

さらに今回は、通常の「とりの日パック」では対象外となるKFCデリバリー（「KFCデリバリー」は、Uber Eatsの配達ネットワークを活用して迅速に消費者へ届けるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」による配送も含む。Uber Eats、出前館、Rocket Nowなど、各配達代行サービスは対象外となる）でも注文できる。春休みの外出先や自宅など、利用シーンに合わせて、ぜひこの機会に楽しんでほしい考え。

KFCこだわりの「オリジナルチキン」と「ナゲット」が入ったおトクな「とりの日パック」を、春休みのさまざまなシーンでぜひ利用してほしいという。

［小売価格］1250円（積み上げ価格1720円）(税込）

［発売日］3月18日（水）

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp