モンデリーズ・ジャパンは、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、通常のガムの約1.4倍（クロレッツ XP オリジナルミントとの比較）の大粒で、噛むたびにフルーツの爽快感が広がる新ライン「クロレッツ ビッグフルーツ」を、3月23日から発売する。



「クロレッツ ビッグフルーツ パッションフルーツ味」

「クロレッツ ビッグフルーツ」は、通常のガムの約1.4倍の大粒で、強い噛みごたえと、噛んだ瞬間から口いっぱいに広がるフルーツの爽快感が特長の製品で、パッションフルーツ味とシトラスミント味の2フレーバーを発売する。パッケージは大粒ガムであることやフレーバーの特長が一目で分かるデザイン。また、気軽に試しやすく持ち運びにも便利なミニパウチも登場、ボトルとあわせて、さまざまなライフスタイルに対応する。



「クロレッツ ビッグフルーツ シトラスミント味」

粒ガム市場では、ユーザーの約60％が一度に2粒以上を噛む習慣があるなど、噛みごたえのある“大粒ガム”へのニーズが高まっている。また、フルーツフレーバーは長年安定した人気があり、「クロレッツ ビッグフルーツ」は、こうした市場ニーズに応える新ラインとして開発された。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

モンデリーズ・ジャパン＝https://www.mondelezinternational.com/japan