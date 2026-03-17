深刻な不漁が続くイカナゴの漁が解禁されました。

兵庫県明石市の漁港で水揚げされたのは、３月１７日から漁が始まったイカナゴの稚魚「シンコ」です。

イカナゴ、と言えば甘辛く炊いた「くぎ煮」で親しまれる、関西の春の味覚。

しかし近年、餌となるプランクトンが不足していることなどから、播磨灘での漁獲量は激減。昨シーズンは解禁からわずか３日で終了する事態になっていました。

そこで漁業連合会はある決断を下します。漁の解禁日を、例年より後ろ倒しにすることにしたのです。

（兵庫県播磨灘船曳網漁業連合会 田沼政男会長）「イカナゴを少しでも大きくしてからとりましょうかということで」

そして迎えた１７日の解禁日。次々とカゴいっぱいに入ったイカナゴが運ばれます。果たして水揚げの量は…

（林崎漁業協同組合 久留嶋継光さん）「去年に比べたら少し多かったと思うが、やはり誤差」

約３５０ｋｇと前の年の約２倍。ただ、増えたといっても例年の平均には遠く及びません。水揚げが増えた分、値段は下がって１ｋｇあたり約５２００円と、去年より３０００円ほど安い取引となりました。

こうした状況を踏まえ、地元の漁業者らは今シーズンの漁をあす３月１８日で終了することを決めたということです。