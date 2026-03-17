ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、エーザイ コンシューマーhhc事業部（以下、エーザイ）との共同開発によって、生活者の人々のキレイと元気を応援するチョコラBBブランドとコラボレーションした、炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）の「チョコラBB スパークリングライト」を3月30日から発売する。

炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）「チョコラBB スパークリングライト」のポイントは、エーザイとの共同開発商品とのこと。皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素であるナイアシンのほかビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、Fe（鉄）を配合した炭酸入り栄養機能食品（ナイアシン）となっている。

コロナ禍以降、気分転換やリフレッシュニーズを背景に炭酸飲料市場が伸長する中、女性を中心にセルフケアに対する意識が高まっている。一方で、同社調査によると「セルフケアをしたいけれど、十分にできていない」という声が多い（出典：同社調べ（2025年9月／20〜50代女性））ことがわかった。そこで同社は、70年以上にわたりキレイと元気を支えてきた「チョコラBBブランド」の信頼感と、同社の飲料開発力を掛け合わせ、「手軽にセルフケアできる新しい選択肢」を届けるべく、「チョコラBB スパークリングライト」を開発した。



「チョコラBB スパークリングライト」

同商品は、エーザイの「チョコラBBスパークリング」で培われた設計をベースに、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、Fe（鉄）を配合した炭酸入りの栄養機能食品（ナイアシン）。後味の切れが良く、すっきりとした味わいで、日々のリフレッシュシーンにも適している。また、同商品をより手軽に取り入れてもらえるよう、自動販売機やスーパーマーケットなど、消費者の生活導線上での展開を想定し、容器には260mlペットボトルを採用した。生活の中で自然にセルフケアを取り入れられる設計にこだわった。

［小売価格］170円（税別）

［発売日］3月30日（月）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp

エーザイ＝https://www.eisai.co.jp/