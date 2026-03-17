ウェーブ、プラモデル「1/100 ADR-04-MkX ディフェンダー」を3月18日より予約開始
【1/100 ADR-04-MkX ディフェンダー】 3月18日 予約開始
ウェーブは、プラモデル「1/100 ADR-04-MkX ディフェンダー」の製品ページを3月18日11時に公開。同日に順次予約受付を開始する。
本商品は「超時空要塞マクロス」に登場するデストロイド「ADR-04-MkX ディフェンダー」を1/100スケールプラモデル化したもの。直線的なデザインに両腕部の高角速射砲などが再現されている。
【公開予告】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) March 17, 2026
明日3月18日（水）AM11:00より、ウェーブ公式サイト（https://t.co/chEjZcxHyn）にて、1/100 ADR-04-MkX ディフェンダーの製品ページを公開します。
取扱店舗様での予約受付も明日より順次開始予定です。どうぞご期待ください。#ウェーブ #超時空要塞マクロス #マクロスモデラーズ pic.twitter.com/MIjPFBGlt7
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