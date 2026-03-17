東杜和気象予報士の「天気のギモン」です。皆さんから寄せられた天気に関するギモンにお答えします。今回のギモンはこちらです。



「晴れのち曇りと晴れ時々曇りはどう違いますか？曇り一時雨と曇り時々雨はどちらの方が雨の降る量が多いの？」です。

天気予報でよく耳にする言葉ですが、それぞれの意味の違いについてお話しします。



まずは「のち」についてです。「のち」は、曇りが雨になるなど、前後で現象が変わる際に使われます。





続いて「時々」です。「時々」は、現象に途切れがある時、例えば、曇りや雨を交互に繰り返すような場合で、かつ、今回でいうと雨の時間が予報する期間の2分の1未満である場合に「時々」は使われます。最後に「一時」です。こちらは「時々」と違って現象に途切れがなく、繰り返し起こらない場合で、かつ雨の時間が予報する期間の4分の1未満である場合に使われます。「時々」と「一時」の違いは、現象が繰り返し起こるかどうか、現象が起こる時間が「時々」の方が長くなる傾向があるというところです。ですので、雨の量を示す言葉ではないということです。まとめると、曇り時々雨と言われたら、傘が手放せない1日になるかもということであり、曇り一時雨なら、降らない時間が長いので、出かけるタイミング次第では雨具がいらないかもということです。天気予報を正しく理解できれば、日々の生活に必ず役に立ちます。ぜひ参考にしていただけたらと思います。