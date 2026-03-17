【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー】 4月下旬 発売予定 価格： 3,960円（DP1BOX） 11,880円（DPVol.4～6 1BOXずつセット）

タカラトミーはタカラトミーモールにて、「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー」Vol.4～6をそれぞれ4月下旬に発売する。価格はDP-BOX1箱が3,960円、3つの弾を1BOXずつセットにしたものが11,880円。

本製品は全高約55mmのサイズでトランスフォーマーの戦士たちを再現した組み立て式フィギュア。各キャラクターには14カ所の可動ポイントがあり、多彩なポージングを楽しめるという。

各アソートBOXには「特別仕様モデル」を収録しており、特別カラーや装甲を強化したもの、開封するまで中身が分からないシークレットモデルも収録しているという。1製品に1枚のキャラクターカードが付属し、アソートBOX毎にランダム仕様のコレクション用カードを1枚封入している。

【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.4 DP-BOX】【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.5 DP-BOX】【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.6 DP-BOX】

(C) ＴＯＭＹ

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