フォーティーセブン新作キャップ♡ロックやジャズを刺繍した6モデル展開

アメリカ・ボストン発のカジュアルライフスタイルブランド「’47（フォーティーセブン）」から、ブランド定番シルエット「CLEANUP（クリーンナップ）」をベースにした新作キャップが登場。「好きな音楽を被る」をコンセプトに、ロックやジャズなど6つの音楽ジャンルを刺繍で表現したユニークなデザインが魅力です。カラーと音楽性をリンクさせた洗練された仕上がりで、日常コーデにさりげない個性をプラスしてくれるアイテムです♡

音楽をテーマにした6モデル

ダークグリーン：ダブステップ

価格：4,400円(税込)

本コレクションは、6つの音楽ジャンルをテーマにした全6モデルを展開。フロントにはそれぞれのジャンル名が刺繍されています。

チャコール：テクノ

ブラック：ロック

カカオ：R&B

ロイヤル：ジャズ

カーディナル：ディープソウル

それぞれの音楽ジャンルに合わせてフォントも異なり、シンプルながらも個性が際立つデザインに。深みのあるニュアンスカラーが大人カジュアルにもなじみます。

Maison de FLEUR×ポケピース初コレクション♡大人可愛い限定アイテム

快適な定番シルエット

ベースとなる「CLEANUP」は、柔らかなクラウンとカーブしたバイザーが特徴のブランドを代表するシルエット。

カジュアルながらも程よく抜け感のあるフォルムで、さまざまなスタイリングに取り入れやすいデザインです。

アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能なため、頭にフィットしやすく快適な被り心地を実現。日常使いはもちろん、アウトドアや旅行シーンにも活躍します。

音楽とファッションを楽しんで♡

フォーティーセブンの新作キャップは、音楽ジャンルを取り入れたユニークなデザインと、日常に溶け込むシンプルさを兼ね備えたアイテム。カラーやフォントの違いで、自分の“好き”をさりげなく表現できるのが魅力です。カジュアルコーデに取り入れて、音楽とファッションをもっと自由に楽しんでみてはいかがでしょうか♡