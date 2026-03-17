日清『どん兵衛』、50年前の味を再現した「どん兵衛 クラシック」3・30販売 発売50周年を記念し同ブランド初の試みに挑戦

日清『どん兵衛』、50年前の味を再現した「どん兵衛 クラシック」3・30販売 発売50周年を記念し同ブランド初の試みに挑戦