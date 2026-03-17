俳優の寺本莉緒さん（24）の2nd写真集（撮影・菊地泰久、税込2970円、講談社）が4月1日、リリースされます。誌面カットが公開されました。ビキニショットやランジェリーショットはもちろん、ノーブラショットやヌーディーショットにも挑んだ意欲作となっています。



【写真】美しい…つるん陶器肌の寺本莉緒さん

ミスヤングマガジンに輝き、2018年のグラビアデビューから、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本さん。近年はNetflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』や朝ドラ『おむすび』で注目を集めるなど、俳優として活動する彼女が、あえて今、10年目の集大成としてグラビアという表現の場へ帰ってきました。



ロケ地に選んだのは、オーストラリア西部。雄大な自然の中で、5年の月日を経てより美しく、より大胆に進化した「令和の至宝」が、ビキニショットやランジェリーショットはもちろん、ノーブラショットやヌーディーショットにも挑みました。



公開されたカットは、鮮やかブルーのバンドゥビキニや胸元が大胆に開いたハイレグなどで寺本さんの肢体を表現。素肌に直接オーバーオールを着たカットでは、横からまん丸バストがはみ出しており、その大胆カットは必見です。



写真集の見どころについて寺本さんは「デビュー10周年という節目に、5年ぶりにグラビアへ戻ってきました。長いようで一瞬だった10年。迷いながらも歩き続けてきた時間の中で、あの頃の自分と今の自分が交差する一冊になっています。制作段階から携わり、飾らない自然体の表情や、今だからこそ表現できる大人の魅力まで、細部にこだわって詰め込みました。自信を持ってお届けできる渾身の一冊です」と語りました。



また、読者へのメッセージとして「お待たせしてしまいましたが、待っていてくれたみなさんに心から感謝しています。いつも見守って支えてくださるみなさんがいたからこそ、10周年という節目を迎えることができました。変わった部分も、変わらない部分も、今の私のすべてを詰め込んでいます。この一冊が、これまでの時間とこれからの時間をつなぐ、みなさんにとって特別な存在になれたらうれしいです」と呼びかけています。



【寺本莉緒さんプロフィール】

てらもと・りお 2001年11月5日生まれ 広島県出身 ミスマガジン2018でミスヤングマガジンを受賞しグラビア活動をスタート。俳優としては『サンクチュアリ -聖域-』（Netflix）や『連続テレビ小説 おむすび』（NHK）など話題作への出演を重ねる。3月20日には、初主演映画『東京逃避行』の公開も控えている。