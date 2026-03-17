ゴージャスな内装に快適装備がもり沢山！

レクサスは2026年3月12日、フラッグシップミニバン「LM」の一部改良を実施し、同年4月1日に発売すると発表しました。今回の改良では利便性と静粛性を高め、より快適な居住空間の提供を目指しています。

そんなLMのなかでも、最も高価な最上級モデルはどのような仕様になっているのでしょうか。

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LMは2020年に初登場したフラッグシップミニバンで、中国をはじめとするアジア地域の市場に向けて投入されました。

トヨタ「アルファード」とプラットフォームやパワートレインなどの基本要素を共用していますが、内外装にはレクサスブランドならではの緻密なコーディネートが施されています。

現行型は2023年に登場し、海外向けの初代LMに対して、現行モデルからは日本でも販売されています。

ラインナップは、2列4人乗りの「LM500h EXECUTIVE」と、3列6人乗りの「LM500h version L」の2種類を設定。

今回の一部改良では、タイヤのトレッドパターンを変更することでロードノイズを低減し、静粛性を高めました。

また、4人乗りのEXECUTIVEでは、スライドドアを開けた際に路面を照らす「スライドドアウェルカムイルミネーション」を新採用。

リアシートセンターコンソールに搭載される充電用USB Type-C端子の出力も最大60Wに対応しました。

さらに、EXECUTIVE専用の冷蔵庫には新たなホルダーを採用。サイズの異なるボトルを固定できるようになり、ボトル同士の接触を防ぎます。快適性に磨きをかけたLMの最高級モデルは、4人乗りのLM500h EXECUTIVEです。

ボディサイズは全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベースは3000mm。エクステリアは全車共通のデザインを採用。フロントには押し出し感の強いモダンなデザインのスピンドルグリルを装着しています。

サイドは単なる平板ではなく、抑揚をつけたダイナミックなボディラインが特徴で、全車に19インチの鍛造アルミホイールを装備。ボディカラーは「ソニックチタニウム」を含む全4色が用意されています。

EXECUTIVEのシートは、1列目にセミアニリン本革、2列目にはレクサス最高品質のL-ANILINE本革を採用。内装色はブラックとソリスホワイトの2色から選択できます。

最安モデルのversion Lと最高級モデルのEXECUTIVEの主な違いは、シート配置や快適装備、エンターテインメント装備の充実度にあります。

EXECUTIVEは2列シートの4人乗りで、前後席の間にはプライバシー性を高める大型のパーティションを設置。

パーティション中央上部には開閉式のガラスを備え、調光機能によって後席空間を完全なプライベート空間にすることも可能です。

巨大な48インチスクリーンは、そのサイズを活かして左右で異なる映像を表示する2画面表示にも対応。

パーティション下部には冷蔵庫や傘立て、小物を収納できるグローブボックスが設けられており、高い実用性も備えています。冷蔵庫には750mlのシャンパンボトルを3本、500mlのペットボトルを6本収納可能です。

後席には電動オットマンや大型ヘッドレスト、アームレストを装備。シートヒーターやシートベンチレーションに加え、心身のリフレッシュを目的としたリラクゼーション機能も備えています。直射日光やプライバシーに配慮した電動サンシェードは全車に標準装備されています。

安全面では、先進安全装備「Lexus Safety System＋」を標準搭載。さらに、渋滞時の運転支援機能「アドバンストドライブ」や、スイッチを押すだけで駐車操作を支援する「アドバンストパーク」も備えています。

パワーユニットは全車共通で、最高出力275PS、最大トルク460Nmを発生する2.4リッター直列4気筒ターボエンジンに、フロントモーターと高出力リアモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

トランスミッションは6速ATのDirect Shift-6AT、駆動方式にはモーター駆動式AWDシステム「DIRECT4」を採用しています。燃費はWLTCモードで13.3km／Lを記録。

LM500hの価格（消費税込）は、最高級モデルのEXECUTIVEが2030万円、最安モデルのversion Lが1520万円で、いずれも改良前から20万円の値上げとなりました。両モデルの価格差は510万円にのぼります。