【ストーカー親にロックオンされた娘】ウチも「娘の好き」に寄り添います！＜第25話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第25話 同じことしていいでしょ
【編集部コメント】
きっとあらかじめ練っていた作戦ではなかったことでしょう。けれど意外に一理ある戦法かもしれません。エツコさんがケンシンくんの気持ちを叶えてあげようとするのであれば、同じようにナツキさんもリカちゃんの気持ちを大切にする。エツコさんと同じことをしている分、一番分かりやすく伝わるのではないでしょうか？ でもエツコさんの顔……何やら険悪ですね……（汗）。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第25話 同じことしていいでしょ
【編集部コメント】
きっとあらかじめ練っていた作戦ではなかったことでしょう。けれど意外に一理ある戦法かもしれません。エツコさんがケンシンくんの気持ちを叶えてあげようとするのであれば、同じようにナツキさんもリカちゃんの気持ちを大切にする。エツコさんと同じことをしている分、一番分かりやすく伝わるのではないでしょうか？ でもエツコさんの顔……何やら険悪ですね……（汗）。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび