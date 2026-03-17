新潟水俣病の患者認定をめぐる裁判で先週、原告が勝訴しました。17日、弁護団らは県と新潟市に対し控訴しないよう要請しました。



3月12日、新潟地裁は阿賀野市と新潟市に住む60～90代の男女8人(うち2人死亡)を水俣病患者と認定するよう県と新潟市に命じました。



17日、弁護団らは県と新潟市に対し、控訴せず速やかに患者と認めるよう要請。県と新潟市は、控訴について要請を踏まえた上で検討したいとしました。



■60代男性

「控訴しないで認めるという返事を待っていたが残念でなりません。一日も早く認めてもらいたい。」



また、2017年には同様の事案で東京高裁が9人の原告全員を水俣病と認定するよう判決を出していて、弁護団は認定基準を見直すよう要請しました。



■新潟水俣病患者会事務局 萩野直路さん

「二度の判決を迎えて100%認定審査会の結論が否定されてきた。いまの処理基準が違反していると言われたに等しいと思う。」



県と新潟市は、認定基準見直しについて具体的な回答をしませんでした。