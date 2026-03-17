歌手で３児ママの鈴木亜美が１６日、ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」に生出演。ＷＢＣでの推し選手を打ち明けた。

日本代表は準々決勝でベネズエラに惜敗し、国内組が１５日午後３時ごろに成田空港着のチャーター機で帰国。番組では、午後３時半すぎ、空港の到着口に姿を見せた侍ジャパンの姿を生中継した。

ＭＣの石井亮次アナウンサーからファンの選手を聞かれ、「言っちゃっていいんですか」と照れながら、「盗塁王の周東先生♥」と周東佑京外野手（ソフトバンク）の名前を明かし、「足速いのはカッコイイですね」と笑顔。マスコミやファンが待ち構える到着口に現れた周東選手の姿に「（シュッとしてます、シュット、しゅうとう…ですね」とダジャレでウフッ。石井アナから周東が映っていることを促されると、ワイプの中で両手を振り、「あ〜カッコイイ、カッコイイ」とドキドキしていた。

子供たちは野球をしているそうで、激闘を終えた侍ジャパンのメンバーに向けて「（ＷＢＣをきっかけに）夢を持って野球始めたりする人がいる。本当にお疲れさまでした」とねぎらいの気持ちを伝えた。