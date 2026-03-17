元乃木坂46・相楽伊織、豊満ボディで“お試し同棲” 『週刊SPA!』に掲載
元乃木坂46の相楽伊織が、17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。豊満ボディで魅惑の視線を向けたショットなどが掲載されている。
【別カット】他にもたくさんのショットが！『週刊SPA! 』に登場する相楽伊織
相楽は1997年、埼玉県生まれ。2013年に乃木坂46の2期生オーディションに合格。18年7月に卒業して現在は俳優業、グラビアなど幅広く活躍している。
今回は透明感のある色気を披露。新生活が始まる春に彼女と過ごすお試し同棲を覗き見する。
表紙の人＆美女地図には相楽伊織、グラビアン魂は秋田そな、推し撮は山岡聖怜、美女地図は野村るなが登場する。
【別カット】他にもたくさんのショットが！『週刊SPA! 』に登場する相楽伊織
相楽は1997年、埼玉県生まれ。2013年に乃木坂46の2期生オーディションに合格。18年7月に卒業して現在は俳優業、グラビアなど幅広く活躍している。
今回は透明感のある色気を披露。新生活が始まる春に彼女と過ごすお試し同棲を覗き見する。
表紙の人＆美女地図には相楽伊織、グラビアン魂は秋田そな、推し撮は山岡聖怜、美女地図は野村るなが登場する。