『週刊SPA! 』3月24・31日合併号＜3月17日(火)発売＞に登場した相楽伊織

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　元乃木坂46の相楽伊織が、17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。豊満ボディで魅惑の視線を向けたショットなどが掲載されている。

【別カット】他にもたくさんのショットが！『週刊SPA! 』に登場する相楽伊織

　相楽は1997年、埼玉県生まれ。2013年に乃木坂46の2期生オーディションに合格。18年7月に卒業して現在は俳優業、グラビアなど幅広く活躍している。

　今回は透明感のある色気を披露。新生活が始まる春に彼女と過ごすお試し同棲を覗き見する。

　表紙の人＆美女地図には相楽伊織、グラビアン魂は秋田そな、推し撮は山岡聖怜、美女地図は野村るなが登場する。