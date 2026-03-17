元モーニング娘。の加護亜依が１６日放送の関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」に出演。世間を騒がせた「未成年喫煙問題」を赤裸々に振り返った。

ＭＣの千原ジュニアが大手芸能事務所の不祥事をイジりつつ、「こっちもいろいろあるね？筆頭やもんな」とツッコむと、加護は「スキャンダルの走りと言われてて」と自虐全開。未成年喫煙が２度もキャッチされ、所属事務所を解雇されたが、「ミニモニ。とかあったんで、自分は子どもっぽく見せなきゃいけない。でも、もう高校生。『まさか加護亜依がタバコ吸ってるなんて』というギャップを、自分だけで楽しんでみたいと思って」とタバコに手を出した原因を自己分析した。

自身の当時の様子を、「だいぶおかしかったです」と回想。「鉄板焼き屋さんで自分の手を焼きたくなって、ジュって。１６、１７歳くらい。キャパオーバーになって、自分が自分じゃなくて」と奇行を明かして、共演陣をドン引きさせた。

３８歳となった現状は、２度の離婚を経験して２児の母。紙タバコではなく、ＩＱＯＳを愛用しているという。壮絶人生に千原ジュニアが「Ｎｅｔｆｌｉｘぐらいでやりそうやな。『全裸監督』『極悪女王』の次に、『加護ＩＱＯＳ』」と向ければ、加護は「タバコのＣＭ取れたらいいな」と悪ノリしていた。