オーイシマサヨシ、『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』OP主題歌「君は恋人」リリース決定！

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オーイシマサヨシが、アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』オープニング主題歌を担当することが決定した。アニメ第1期に引き続きオーイシマサヨシが担当する。

オープニング主題歌「君は恋人」は、作詞、作曲、編曲を大石昌良自身が手掛け、4月3日より各音楽配信サービスにて配信開始される。アニメ第2期の本予告映像もあわせて解禁となり一足先に楽曲を聴くことができる。アニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」は4月3日、22時30分よりTV TOKYO，ほかにて放送予定。さらにABEMA，dアニメストアにて地上波同時配信される。

＜オーイシマサヨシ コメント＞

「お隣の天使様」の2期OP主題歌をオーイシマサヨシが担当させていただきます！

１期の主題歌「ギフト」とはまた違った、次のステップに進んだ2人を祝福するようなミドルテンポでメロディアスな楽曲になっています！

甘くて焦ったい展開の中にもこれからの2人の覚悟と強さを感じる、そんな楽曲になればと精一杯制作にあたりました！

タイトルは「君は恋人」。

作品と共にたのしんでいただけると幸いです！

●リリース情報

アニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」オープニング主題歌

オーイシマサヨシ

「君は恋人」

作詞・作曲・編曲：大石昌良

Digital Single

2026年4月3日発売

＜収録曲＞

M1.君は恋人

配信はこちら

https://014014.lnk.to/Kimiwakoibito

●作品情報

アニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」



TOKYO MX：4月3日(金)22時30分〜

BS 日テレ：4月4日(土)24時00分〜

AT-X：4月7日(火)22時00分〜

配信情報

4月3日(金)22:30 より ABEMA・d アニメストアにて地上波同時配信決定

＜ストーリー＞

マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、

高校２年の体育祭後、晴れて付き合うことに。

手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、

2 人は未だにドキドキしっぱなし。

そして様々な出来事をきっかけに２人は過去を乗り越えていき…。

二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く――

【キャスト】

藤宮 周：坂 泰斗

椎名真昼：石見舞菜香

赤澤 樹：八代 拓

白河千歳：白石晴香

(C)佐伯さん・SB クリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

関連リンク

アニメ「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」公式サイト

https://otonarino-tenshisama.jp/

オーイシマサヨシ（大石昌良）オフィシャルサイト

https://www.014014.jp/