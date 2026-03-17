「I-LAND2 : N/a」から誕生のiznaマイ＆ココ、母国・日本でのメンバーとの楽しみ方「ドン・キホーテにも行きますし」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/03/17】「I-LAND2：N/a」から誕生したグローバルガールズグループ・izna（イズナ）の日本人メンバー・マイ（MAI）とココ（KOKO）が2月15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、「TGC」初出演の感想や日本での活動について語ってくれた。
【写真】韓国グループ日本人メンバー2人の圧巻ランウェイ
iznaは、グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト「I-LAND」シリーズの第2弾として放送されたグローバルガールズグループデビュープロジェクト「I-LAND2：N/a」から誕生。マイ（MAI）、バン・ジミン（BANG JEE MIN）、ココ（KOKO）、ユ・サラン（RYU SA RANG）、チェ・ジョンウン（CHOI JUNG EUN）、チョン・セビ（JEONG SAE BI）の6人で構成されている。1月28日と29日に、ファンコンサート「izna 1st FAN-CON＜Not Just Pretty＞in Japan」を開催。今回「TGC」に初出演し、日本での活躍も増えている。
― TGC初出演おめでとうございます！初めてのランウェイはいかがでしたか？
マイ：今回iznaとして初めての「TGC」のステージと、私とココちゃんはランウェイも初挑戦したのですが、観客の皆さんの温かい声援のおかげで本当に楽しくパフォーマンスをすることができました。また次も、その次も出演できるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。
ココ：「TGC」に立つことが本当に夢だったので、お話をいただいたときはとても嬉しくて、すごく幸せでした。今日までずっとマイちゃんとランウェイの練習をしながら、この日をずっと待っていたので、ファンの方々に私たち2人の新しい姿を見せることができてとても嬉しかったです。
― メンバーの方の反応はいかがでしたか？
ココ：楽屋に帰ったら、皆が「オンニたち、めっちゃ可愛くて綺麗やった」と言ってくれて、誇らしかったです。
― SNSでのおしゃれな私服投稿や“空港コーデ”なども話題を集めている皆さんですが、メンバーの中で一番のファッションリーダーを教えてください。
ココ：ジョンウンだと思います。ジョンウンは、よくネットショッピングなど、洋服を見ていることが多いです。
― メンバーの皆さんで一緒にお買い物はしますか？
マイ：ジョンウンがよく「これオンニに似合いそうで見つけました」「これ似合うと思う」といっぱい共有してくれるので嬉しいです。
― 1月28・29日には日本で初めてのファンコンサートを開催し、今回の「TGC」に出演するなど、日本での活動が増えてきていますが、母国でパフォーマンスをすることへの思いを教えてください。
マイ：日本でnaya（ナヤ／iznaのファンネーム）の皆さんにお会いして、楽しくステージをすることができて嬉しく思っていますし、もっといろいろな所でいろいろな方にお会いしたいという気持ちが大きくなったので、またiznaのステージを日本でもたくさんできるように頑張りたいと思います。
ココ：お母さんやお父さんが見に来てくれると、とても不思議な気持ちになりますが「頑張ってきて良かった」と思う瞬間が多いです。2026年は、日本でnayaの皆さんにたくさんお会いできるよう、頑張ります。
― メンバーの方とは日本でどのように過ごしていますか？
マイ：必ずコンビニを3箇所回ります（笑）。ドン・キホーテにも行きますし、今回名古屋では、皆でひつまぶしを食べに行きました。本当に美味しくいただいて、皆で満喫しまくっちゃっています（笑）。
ココ：マイちゃんと私はランウェイがあったので、今日の朝もホテルや待機室で一緒に練習したり、ポーズをどうしたらいいか相談したりしていました。
― 異国での活動をする中で、日本人メンバーとして2人で支え合った瞬間はありましたか？
ココ：1月1日にマイちゃんと韓国で一緒にデートをしたときにマイちゃんのありがたさを改めて感じました。私は韓国語がまだ不安定な部分が多いのですが、マイちゃんが隣で支えてくれたり、私が止まっているなと思ったらすぐ教えてくれたり、日本語も最近教えてくれて助かっています（笑）。
マイ：最初は異国の地で活動することはすごく緊張しましたし、韓国語ができないときは本当に不安で、自分が伝えたいこともなかなか伝えることができなくてもどかしかったのですが、最近はココちゃんも私も前よりは韓国語が上達したので、メンバーとお互いの文化や日本語と韓国語を教え合って楽しく活動しています。
― デビューという夢を掴み、グループとして夢や目標に向かって活動されていると思いますが、夢に向かって活動する中で感じたお二人の「夢を叶える秘訣」を教えてください。
ココ：いつでも前向きな気持ちを忘れないことだと思います。いつも応援してくださるnayaの皆さんにたくさんのエネルギーを届けられるように、これからもずっと笑顔で頑張っていきます。
マイ：自分自身をずっと信じ続けることと、初心を忘れないことは一番大きな心構えとして私も大切にしていることなので、初心を忘れず、自分を信じる気持ちを忘れず、これからもiznaの活動を頑張っていきたいと思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
マイは2004年10月28日生まれ、ココは2006年11月14日生まれ。「I-LAND2：N/a」を経て、2024年11月25日に1stミニアルバム「N/a」でデビューした。
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◆izna「TGC」初出演 日本での活動も広げる
iznaは、グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト「I-LAND」シリーズの第2弾として放送されたグローバルガールズグループデビュープロジェクト「I-LAND2：N/a」から誕生。マイ（MAI）、バン・ジミン（BANG JEE MIN）、ココ（KOKO）、ユ・サラン（RYU SA RANG）、チェ・ジョンウン（CHOI JUNG EUN）、チョン・セビ（JEONG SAE BI）の6人で構成されている。1月28日と29日に、ファンコンサート「izna 1st FAN-CON＜Not Just Pretty＞in Japan」を開催。今回「TGC」に初出演し、日本での活躍も増えている。
◆マイ＆ココ「TGC」初出演の感想
― TGC初出演おめでとうございます！初めてのランウェイはいかがでしたか？
マイ：今回iznaとして初めての「TGC」のステージと、私とココちゃんはランウェイも初挑戦したのですが、観客の皆さんの温かい声援のおかげで本当に楽しくパフォーマンスをすることができました。また次も、その次も出演できるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。
ココ：「TGC」に立つことが本当に夢だったので、お話をいただいたときはとても嬉しくて、すごく幸せでした。今日までずっとマイちゃんとランウェイの練習をしながら、この日をずっと待っていたので、ファンの方々に私たち2人の新しい姿を見せることができてとても嬉しかったです。
― メンバーの方の反応はいかがでしたか？
ココ：楽屋に帰ったら、皆が「オンニたち、めっちゃ可愛くて綺麗やった」と言ってくれて、誇らしかったです。
◆マイ＆ココが明かすiznaのファッションリーダー
― SNSでのおしゃれな私服投稿や“空港コーデ”なども話題を集めている皆さんですが、メンバーの中で一番のファッションリーダーを教えてください。
ココ：ジョンウンだと思います。ジョンウンは、よくネットショッピングなど、洋服を見ていることが多いです。
― メンバーの皆さんで一緒にお買い物はしますか？
マイ：ジョンウンがよく「これオンニに似合いそうで見つけました」「これ似合うと思う」といっぱい共有してくれるので嬉しいです。
◆マイ＆ココ、母国・日本パフォーマンスへの思い
― 1月28・29日には日本で初めてのファンコンサートを開催し、今回の「TGC」に出演するなど、日本での活動が増えてきていますが、母国でパフォーマンスをすることへの思いを教えてください。
マイ：日本でnaya（ナヤ／iznaのファンネーム）の皆さんにお会いして、楽しくステージをすることができて嬉しく思っていますし、もっといろいろな所でいろいろな方にお会いしたいという気持ちが大きくなったので、またiznaのステージを日本でもたくさんできるように頑張りたいと思います。
ココ：お母さんやお父さんが見に来てくれると、とても不思議な気持ちになりますが「頑張ってきて良かった」と思う瞬間が多いです。2026年は、日本でnayaの皆さんにたくさんお会いできるよう、頑張ります。
― メンバーの方とは日本でどのように過ごしていますか？
マイ：必ずコンビニを3箇所回ります（笑）。ドン・キホーテにも行きますし、今回名古屋では、皆でひつまぶしを食べに行きました。本当に美味しくいただいて、皆で満喫しまくっちゃっています（笑）。
ココ：マイちゃんと私はランウェイがあったので、今日の朝もホテルや待機室で一緒に練習したり、ポーズをどうしたらいいか相談したりしていました。
― 異国での活動をする中で、日本人メンバーとして2人で支え合った瞬間はありましたか？
ココ：1月1日にマイちゃんと韓国で一緒にデートをしたときにマイちゃんのありがたさを改めて感じました。私は韓国語がまだ不安定な部分が多いのですが、マイちゃんが隣で支えてくれたり、私が止まっているなと思ったらすぐ教えてくれたり、日本語も最近教えてくれて助かっています（笑）。
マイ：最初は異国の地で活動することはすごく緊張しましたし、韓国語ができないときは本当に不安で、自分が伝えたいこともなかなか伝えることができなくてもどかしかったのですが、最近はココちゃんも私も前よりは韓国語が上達したので、メンバーとお互いの文化や日本語と韓国語を教え合って楽しく活動しています。
◆マイ＆ココの夢を叶える秘訣
― デビューという夢を掴み、グループとして夢や目標に向かって活動されていると思いますが、夢に向かって活動する中で感じたお二人の「夢を叶える秘訣」を教えてください。
ココ：いつでも前向きな気持ちを忘れないことだと思います。いつも応援してくださるnayaの皆さんにたくさんのエネルギーを届けられるように、これからもずっと笑顔で頑張っていきます。
マイ：自分自身をずっと信じ続けることと、初心を忘れないことは一番大きな心構えとして私も大切にしていることなので、初心を忘れず、自分を信じる気持ちを忘れず、これからもiznaの活動を頑張っていきたいと思います。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆izna（イズナ）マイ＆ココプロフィール
マイは2004年10月28日生まれ、ココは2006年11月14日生まれ。「I-LAND2：N/a」を経て、2024年11月25日に1stミニアルバム「N/a」でデビューした。
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