ドル売り優勢、ユーロドル一時１．１５２５レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル売りが優勢。ユーロドルはロンドン朝方に1.1466付近まで下落したが、すぐに切り返すと前日比プラスに転じている。足元では高値を1.1525付近に更新した。ポンドドルも同様の値動き。ロンドン朝方に1.3274付近まで下落した後、足元では高値を1.3339付近に更新している。ドル円は159.49付近を高値に反落。足元では159.15付近に軟化しており、ほぼ前日NY終値水準へと戻している。有事のドル買いは一服している。



中東情勢の緊迫化を伝えるニュースが多い中で、一時98ドル台まで買われたNY原油先物が、足元では96ドル付近へと反落している。



USD/JPY 159.17 EUR/USD 1.1508 GBP/USD 1.3329

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