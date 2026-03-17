プロボクシング金沢ジムの金沢英雄会長が１４日、直腸がんのため、大阪市内の病院で死去した。７８歳。葬儀・告別式は近親者で執り行われた。

金沢氏は現役時代、東洋（現東洋太平洋）スーパーウエルター級王者で引退後、大阪に金沢ジムを創設。ＷＢＣ世界スーパーフライ級王者・徳山昌守（現徳山ジム会長）、ＷＢＡ世界スーパーウエルター級暫定王者・石田順裕（のぶひろ、現石田ジム会長）の２選手を世界王者に育てたほか、東洋太平洋スーパーフライ級王者・小島英次、日本同級王者・田中聖二ら地域、国内王者も輩出した。

西日本ボクシング協会会長も務めたほか、いじめ撲滅を目的としたスパーリング大会も開催するなど、ボクシングに情熱を注ぎ続けた人生。近い関係者よると、昨年１０月ごろから体調を崩し、今年２月に末期の直腸がんが判明したという。

訃報に際し、金沢会長のもとで世界王座を計９度防衛した徳山がこの日、スポーツ報知の電話取材に対応。「金沢会長の無謀とまで言われたマッチメイクのおかげで、自分は練習に打ち込んで、強くなれた。何度もぶつかったが、今は感謝しかない。金沢会長の恩に報いるためにも、今後は自分が徳山ジム会長として後進を育て、ボクシング界を盛り上げていきたい」とコメントした。