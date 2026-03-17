中古買取サービスを運営するトイズキングは１７日、推し活をしている１０〜５０代の方を対象に、「推し活グッズの循環と手放し方」に関する実態調査を実施。１００４人から回答を得て、結果を公表した。

Q：あなたはどのようなジャンルの推し活をしていますか？（複数回答可）

『アイドル（男性）（３４.１％）』の回答が最も多く、『アニメ・漫画（２８.５％）』『アイドル（女性）（２２.５％）』と続いた。上位をアイドルとアニメ・漫画が占めており、二次元・三次元を問わず幅広い領域で推し活が浸透していることがわかる。また、複数ジャンルで推し活をしている人も含まれていると考えられる。

Q：推し活にかける1ヶ月あたりの平均支出額を教えてください

『３０００円未満（３９.３％）』の回答が最も多く、『３０００円〜１万円未満（３１.３％）』『１万円〜３万円未満（１７.７％）』と続いた。「３０００円未満」が最多となり、無理のない範囲で楽しむ方が多い一方、３０００円〜３万円未満の層を合わせると約半数と、推し活が支出において一定の比重を占めていることがうかがえる。推し活への支出は一部の高額層に偏っているのではなく、少額から中額まで幅広い層によって支えられている傾向がわかった。

Q：現在所有している推し活グッズの量は、ご自身の居住スペースに対してどのような状態ですか？

『収納スペースに収まっているが整理はできていない（３８.２％）』の回答が最も多く、『収納スペースに余裕があり、美しく収納できている（３４.６％）』と続いた。「美しく収納できている」層は約３割にとどまり、整理できていない・収納スペースに収まっていない層は半数を超えていることがわかった。多くの方が、収納スペース自体は確保できていても、きれいに整理する余裕はない、あるいは推し活グッズが収納スペースに収まっていない状況がうかがえる。

Q：推し活を続ける中で、どのような『負担』を感じることがありますか？（複数回答可）

『金銭的な負担（物価高・チケット代高騰など）（６１.５％）』の回答が最も多く、『推し活グッズの保管・収納スペースの不足（３７.９％）』『情報量が多く、追いかけるのが大変なこと（２４.１％）』と続いた。最も大きな悩みである金銭的な問題に加え、推し活グッズ保管のための物理的な「場所」や、膨大な情報を追う「時間・精神的な余裕」についても負担を感じているようだ。

Q：『中身が選べないグッズ（ランダム商法・一番くじなど）』について、あなたの本音に最も近いものを選んでください

『開封のワクワク感が好きなので肯定的（２６.４%）』の回答が最も多く、『欲しいものが出るまでの出費がつらい（２４.４%）』『そもそも購入しない（１８.２%）』と続いた。エンターテインメントとしての楽しさは認めつつも、「重複リスク」や「経済的負担」をシビアに見ている方もいるようだ。

Q：被ってしまった推し活グッズを、どのように扱っていますか？（複数回答可）

『特に使い道は決めずに保管している（４４.８％）』の回答が最も多く、『使用・鑑賞・保管などと目的別に使い分けている（２３.８％）』『友人・知人に譲っている（２１.３％）』と続きました。推し活グッズには思い出や体験が紐づくため、「とりあえず保管する」という選択がされやすいと考えられる。

Q：推し活グッズを『捨てる』ことに、心理的な罪悪感や抵抗感はありますか？

約８割の方が『とてもある（４０.８％）』『ややある（４０.０％）』と回答した。推し活グッズは単なる所有物ではなく、推しへの思いや体験の記憶が重なった存在であるため、処分することに心理的なハードルや罪悪感が生まれていると考えられる。

Q：不要になった推し活グッズを手放す場合、どのような方法であれば罪悪感が最も少ないですか？

『フリマアプリでファンに直接売る（３７.１%）』の回答が最も多く、『同じ作品・キャラクターが好きな友人・知人に譲る（30.4％）』と続いた。不要になった推し活グッズは、「同じ推しを大切にしてくれる人のもとへ渡るようにすること」が重要なポイントになっていることがうかがえる。

Q：今後、推し活を無理なく続けるために、推し活グッズについて必要だと思うことは何ですか？（複数回答可）

『無理のない範囲で楽しめる価格設定（５７.２％）』と回答した方が最も多く、『欲しいものを選んで買えるなど、買い方の選択肢があること（３９.１％）』『不要になった推し活グッズを、手放しやすい仕組みがあること（２４.０％）』と続きました。