アイドルグループ・i☆Risの茜屋日海夏さんが自身のXを更新。カミソリで指を切り、病院で縫合処置したことを報告しました。

【写真を見る】【i☆Ris・茜屋日海夏】カミソリで指を切り縫合を報告「焦っています」「皮膚科に行くべきですか？」





茜屋さんは「朝焦ったら剃刀で 指をパックンチョしてしまい 吐血しても長時間止まらず さらに焦っています」と投稿。続けて「皮膚科に行くべきですか？（行けよ）肌美容のためならすぐ行くのに 怪我したら行きたくないのなんなん」と問いかけました。









その後の投稿で、「止血です 血は全く吐いてない 失礼しました」と綴り、先の投稿で「止血」を「吐血」と書き間違えたことを訂正。「焦って書いてしまったのがバレた、やばい」と記しました。









茜屋さんはさらにその後、【ご報告】と題してXを更新。「切った指、無事に縫合しました。お騒がせしました。」と病院へ行って傷を縫ったことを報告。









また医師とのやりとりとして、「切った時痛みあったか聞かれて そういえば全くなくて、今やっとなんか痛いのか…？ってくらいですって言ったら 一度 糖尿病の検査を勧められました」と驚きの診断を受けたエピソードを告白。最終的には「結論、痛みに強いだけでした」と、大事には至らなかったことを報告しました。









この投稿にファンからは「大丈夫そうでひとまず？良かったです！」「痛みがなかったって、すごい」「縫合は擦り傷レベル超えてる」「血ぃ吐いてる割に余裕あるなと思ってました…」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】