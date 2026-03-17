菅野美穂＆山時聡真、大森元貴の主題歌に大感激「初めて聞いたときに胸が震えた」
俳優の菅野美穂、山時聡真、中川駿監督が17日、都内で行われた映画『90メートル』（27日公開）チャリティー上映会に登壇し、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴がソロとして歌う本作の主題歌を絶賛した。
【写真】素敵…実母からの手紙に大号泣する山時聡真＆菅野美穂
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマとなっている。
売り上げの一部が【一般社団法人 ヤングケアラー協会】へ寄付される今回の上映会。大森が書き下ろした新曲「0.2mm」の話題になると、山時は「大森さんが大好きで、今までもたくさん曲を聞いてきたのですが、今回“宝物”をいただいたなという気持ちです。試写会で号泣してたんですけど、その背中をさすられているような優しさがあって。エンドロールの時間までもこの作品と向き合って楽しめる」と言い、「ハマり具合がすごかったんですよ。その感覚は今でも忘れられないです」と絶賛。
菅野も「初めて聞いたときに胸が震えました」と感激したと言い、「とても映画に寄り添ってくれて。主人公の未来、新しいこれからを感じられるような曲になっていました。やさしく、そよ風で背中を押してくれるよう。素敵な主題歌を書いてくださったなと感謝しています」と伝えた。
中川監督も「映画と主題歌の理想的なコラボレーション。映像で描き切れなかった部分を補填してくださった。映画がこの主題歌で完結する感覚を覚えたので、ハードルをぶち上げて楽しみにしてほしい」と呼びかけた。
【写真】素敵…実母からの手紙に大号泣する山時聡真＆菅野美穂
本作は、釜山国際映画祭併設の国際共同製作企画マーケット「Asian Project Market 2024」で企画・脚本が高く評価され、ARRIアワードを受賞した注目作。山時＆菅野がW主演を務め、難病を抱える母と、人生の岐路に立つ高校生の息子の揺るぎない愛を描く感動のヒューマンドラマとなっている。
菅野も「初めて聞いたときに胸が震えました」と感激したと言い、「とても映画に寄り添ってくれて。主人公の未来、新しいこれからを感じられるような曲になっていました。やさしく、そよ風で背中を押してくれるよう。素敵な主題歌を書いてくださったなと感謝しています」と伝えた。
中川監督も「映画と主題歌の理想的なコラボレーション。映像で描き切れなかった部分を補填してくださった。映画がこの主題歌で完結する感覚を覚えたので、ハードルをぶち上げて楽しみにしてほしい」と呼びかけた。