B2熊本のライトフットが長崎へ電撃移籍…今季17.1得点の28歳PF退団の熊本「苦渋の決断」

3月17日、B2西地区の熊本ヴォルターズと契約解除となったミッチェル・ライトフットが、B1西地区の長崎ヴェルカとの2025－26シーズンにおける選手契約に合意したことが発表された。

アメリカ出身で現在28歳のライトフットは、203センチ102キロのパワーフォワード。カンザス大学大学院を経て、2022－23シーズンにドイツ2部のキルヒハイム・ナイツでキャリアを始めると、2024－25シーズンに熊本ヴォルターズでBリーグデビューを果たす。熊本で2年目を迎えた今シーズンは主にスターターとして46試合に出場し、1試合平均30分7秒のプレータイムで17.1得点10.6リバウンド1.2ブロックをマーク。現在西地区3位につける熊本をけん引していた。

長崎では同日付で主力ビッグマンのアキル・ミッチェルがインジュアリーリスト（IL）入り。熊本は今回の移籍に関して「3月16日に長崎ヴェルカから本人へオファーがあり、クラブとしても慰留に向けて話し合いを行いましたが、本人の強い意思により、苦渋の決断ではございますが、このたびの移籍となりました」と説明。長崎は「選手契約上の正規の手続きに則り、協議を経て合意に至りました」と言葉を添えている。

今回の発表に際しライトフットは、長崎を通して以下のようにコメントしている。

「長崎で自分にとって新たな章が始まることにとてもワクワクしています。チームの勝利に貢献するため、自分ができるあらゆることを尽くすつもりです。チームのため、そしてファンの皆さんのために、持てる力のすべてを出し切る準備をしています。

そして、熊本で過ごした時間には、心から感謝しています。熊本は私と家族にとって第二の故郷であり、これからもずっと特別な場所であり続けます。この2年間の温かいサポートに、深く感謝いたします。熊本のこれからのさらなる発展を、心より願っています」

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