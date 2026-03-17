2026年3月16日、辻希美の長女・希空が自身のYouTubeチャンネルを更新。学校給食をモチーフにした店舗で食事をする様子を公開した。

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今回希空がやってきたのは、「6年4組」という学校がシチュエーションになっている飲食店のようだ。希空はTikTokでこの店舗を見つけたようで、「ずっと来てみたかった」と語った。希空はフライビーンズが給食のメニューのなかでもとくに好きだったようで、「ひよこ豆買いに行った」というエピソードを明かした。

さっそく注文をしていくことに。今回は揚げパン、ABCスープ、ミルメーク、角煮、わかめご飯、チーズドッグ、卵焼きなどを注文。揚げパンは「うま！」と味について紹介し、わかめご飯については「おいしすぎる」と絶賛した。

そして、食事をしながらどの科目が得意だったのかについて話していくことに。希空は青空（長男）は社会が得意であることを明かし、「日本地図とか書ける」と語った。そして今回希空は親友と一緒に来店しており、ボール遊びが好きだったことや、仲良くなったきっかけなど、中学生時代の思い出を振り返った。

今回の動画に視聴者からは「懐かしぃ」「可愛い」「ワチャワチャ楽しそう」といった声が集まった。

（文＝向原康太）