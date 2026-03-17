（台北中央社）台湾プロ野球・楽天モンキーズは17日、榊原元稀投手（25）と外国人育成選手契約を結んだと発表した。独立リーグのルートインBCリーグ・群馬ダイヤモンドペガサスからの移籍となる。



楽天は、榊原選手が群馬在籍中に優れたパフォーマンスを示したと紹介。多くの球種を投げられる他、コントロールも安定しており、潜在力があるため、育成の形式で招いたと言及した。



その上で、球団の育成システムを通じて成長を続け、投手陣に厚みを与えてくれればと期待を寄せた。



榊原選手は報道資料を通じ、このような機会をくれた楽天に感謝しているとコメント。台湾の球団に加わるのがとても楽しみだとした上で、球場で最高の投球を見せ、チームに貢献できるよう全力を尽くすと意気込みを示した。



（謝静雯／編集：田中宏樹）