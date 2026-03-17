「陽光女子合唱団」、興行収入36億円超 台湾映画で初の歴代興収トップ10入り
（台北中央社）台湾映画「陽光女子合唱団」の興行収入が7億4000万台湾元（約36億8000万円）に達し、台湾の歴代興収ランキングでトップ10入りを果たした。台湾映画が同ランキングのトップ10に入るのは初めて。
同作はイタリアで開催されるウーディネ極東映画祭のコンペティション部門にも選出されており、米国やカナダ、香港、オーストラリア、ニュージーランドなどでも公開され、好調な興収を収めている。
メガホンを取ったギャビン・リン（林孝謙）監督はこの成果について、感謝の気持ちでいっぱいだと述べ、「同作がこの勢いのまま世界各地へ広がり、愛のメッセージをより多くの人に届けたい」とコメントした。
映画会社が16日に発表した資料によると、同作の他に、米SF映画「アバター」（2009年）、同スーパーヒーロー映画「アベンジャーズ/エンドゲーム」（2019年）、日本のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（2025年）が台湾の歴代興収トップ3を占めた。
（洪素津／編集：荘麗玲）
同作はイタリアで開催されるウーディネ極東映画祭のコンペティション部門にも選出されており、米国やカナダ、香港、オーストラリア、ニュージーランドなどでも公開され、好調な興収を収めている。
映画会社が16日に発表した資料によると、同作の他に、米SF映画「アバター」（2009年）、同スーパーヒーロー映画「アベンジャーズ/エンドゲーム」（2019年）、日本のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（2025年）が台湾の歴代興収トップ3を占めた。
（洪素津／編集：荘麗玲）