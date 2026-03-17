17日(火)は、日差しがたっぷりで比較的過ごしやすい陽気になりました。最高気温は、新潟市中央区で10.7℃、長岡市では10.9℃を観測。そのほかの各地も10℃前後まで上がり、日差しが暖かく感じられたところが多かったと思います。



そんな春を感じる陽気のなか、早くも桜が見ごろを迎えているところがあります。



さて、18日(水)はゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。



◆18日(水)の天気の移り変わり

朝6時は各地でよく晴れるでしょう。その後も午前中は日差しが届きます。しかし、午後は雲が広がり、早いところでは夕方の帰宅時間帯からにわか雨がありそうです。そして、夜は遅い時間になるほど雨の範囲が広がるでしょう。帰りが遅い方は傘があったほうが良さそうです。



ただ、昼間は今日よりも暖かくなりそうです。



◆18日(水)の予想最高気温

最高気温は14℃前後まで上がる見込みで、今日より3℃以上高くなるところが多いでしょう。



気温が上がり より花粉が多く飛ぶため、花粉症の方はできる限りの対策をしてお過ごしください。