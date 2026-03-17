日経225先物：17日19時＝390円高、5万3810円
17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の5万3810円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては109.61円高。出来高は2596枚となっている。
TOPIX先物期近は3622ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.07ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53810 +390 2596
日経225mini 53810 +390 45950
TOPIX先物 3622 +27.5 2646
JPX日経400先物 32865 +250 68
グロース指数先物 726 +3 243
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3622ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.07ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53810 +390 2596
日経225mini 53810 +390 45950
TOPIX先物 3622 +27.5 2646
JPX日経400先物 32865 +250 68
グロース指数先物 726 +3 243
東証REIT指数先物 売買不成立
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