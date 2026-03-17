　17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の5万3810円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては109.61円高。出来高は2596枚となっている。

　TOPIX先物期近は3622ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.07ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53810　　　　　+390　　　　2596
日経225mini 　　　　　　 53810　　　　　+390　　　 45950
TOPIX先物 　　　　　　　　3622　　　　 +27.5　　　　2646
JPX日経400先物　　　　　 32865　　　　　+250　　　　　68
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+3　　　　 243
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース