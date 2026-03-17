今週末、ホーム開幕戦を迎えるオイシックス新潟アルビレックスBC。17日、新たな『スタジアムグルメ』がお披露目されました。



『日本一おいしい球団』を掲げ、スタジアムグルメに力を入れてきたオイシックスが17日に発表したのは･･･。新潟の企業とのコラボメニューの数々！



なかでも目玉は、新潟のソウルフード『みかづき』とコラボした『ホットドッグ』です。ソーセージの上には、イタリアンのソースがかかっています。



試食した石山選手はー



■石山愛輝選手

「パンもソーセージもとってもおいしい。ソースがホットドッグに本当に合っていて、僕ならもう5本ぐらい食べられる。」