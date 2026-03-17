お笑い芸人のみなみかわ（43）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。過去に失敗したエピソードを振り返った。

この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、三四郎・小宮浩信（42）、お見送り芸人しんいち（40）、元和牛・水田信二（45）と一緒にゲスト出演。「炎上を気にしてしまうこと」をテーマにトークし、小宮が人気番組「逃走中」でHIKAKINをツッコみ、炎上したエピソードを語った。

するとみなみかわも「逃走中は炎上するのよ」と話し、「僕は（Snow Manの）深澤さん」と回想した。

それは「タッグを組んで逃げる回」でのこと。みなみかわは「メガネしているけど、僕は凄い目がいいんです」といい、一方の深澤は視力があまり良くないと説明した。

番組では「めっちゃいい感じでやっていたんですけど、どこかで裏切りたいというか、芸人としての爪痕を残したいから、置いて逃げたんですよ」と芸人としてはしてやったりだったが、「深澤さんが捕まったんですけど、殺害予告出ました」と話し、これにはかまいたちも「え〜」と絶叫した。

さらに、みなみかわは「その後、深澤さんが復活して、僕を助ける。みんな（拍手で）ブワ〜となったんですが、僕はまた裏切ったんですよ。殺害予告出ました」と苦笑い。

かまいたち・濱家は「こっちとしたら完璧に整ったもんね。1回裏切って、助けてもらって、もう1回裏切って」とセオリーだと話したが、芸人の“ノリ”は通用しなかったようだ。