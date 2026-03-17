辻元舞、USJで描いた水彩画に絶賛の声「上手すぎます!!」「元キャストのプライドを感じました！」
モデルの辻元舞（※辻＝一点しんにょう／39）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市此花区）をテーマにした水彩画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「上手すぎます!!」絶賛の声が寄せられた辻元舞の水彩画
12日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』2時間スペシャルでは、春の2大タイトル戦『USJ杯』を開催した。出演した辻元をはじめ、HG(レイザーラモン)、倉中るな、アンミカ、松田悟志、平美乃理、真凛、土屋アンナらが実際にUSJを訪問。そこで自身に与えられたお題に応じて、水彩画を描き上げた。
USJの元ダンサーという辻本が引き当てたのは、ジュラシックパークエリアのお土産屋。これにはMCの浜田雅功も「これは難ないですか…」とコメントした。辻本の作品は4位という結果になった。
インスタグラムでは「結果は悔しかったですが、描いている時間はずっとワクワクしていて本当に楽しかったです」とつづり、完成作とともに、下書きや描いている様子の動画をアップ。「地面に恐竜の足跡があったり、ライトが恐竜の影絵のようになっていたりと、細かいワクワクポイントがたくさん散りばめられているのですがそんなところも一つ一つ思い出しながら、細部まで描き込みました」と紹介した。
この作品に「上手すぎます!!」「どれも一つ一つ細かく丁寧に描けてて素晴らしいですねぇ〜」「さすが元キャストのプライドを感じました！」「ぬいぐるみの質感が画面越しでも伝わります」といった称賛のコメントが寄せられた。
【写真】「上手すぎます!!」絶賛の声が寄せられた辻元舞の水彩画
12日放送のMBS／TBS系『プレバト!!』2時間スペシャルでは、春の2大タイトル戦『USJ杯』を開催した。出演した辻元をはじめ、HG(レイザーラモン)、倉中るな、アンミカ、松田悟志、平美乃理、真凛、土屋アンナらが実際にUSJを訪問。そこで自身に与えられたお題に応じて、水彩画を描き上げた。
インスタグラムでは「結果は悔しかったですが、描いている時間はずっとワクワクしていて本当に楽しかったです」とつづり、完成作とともに、下書きや描いている様子の動画をアップ。「地面に恐竜の足跡があったり、ライトが恐竜の影絵のようになっていたりと、細かいワクワクポイントがたくさん散りばめられているのですがそんなところも一つ一つ思い出しながら、細部まで描き込みました」と紹介した。
この作品に「上手すぎます!!」「どれも一つ一つ細かく丁寧に描けてて素晴らしいですねぇ〜」「さすが元キャストのプライドを感じました！」「ぬいぐるみの質感が画面越しでも伝わります」といった称賛のコメントが寄せられた。