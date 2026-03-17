フリーアナウンサーの亀蔦なごみが１７日、インスタグラムを更新。第一子の男児を出産したことを報告した。

亀蔦は「ことしの１月に第一子を出産しました。元気で大きな男の子です 今は２ヶ月が過ぎ赤ちゃんとの生活にも慣れてきました。妊娠も出産も育児も想像以上に大変なことの連続でしたが、想像以上にたくさんの幸せをもらっています。

第二の人生が始まったようなそんな高揚感に包まれている毎日です」と記述。

フリーアナとして東海地方を中心に活躍しており、「お仕事は先月から復帰しております 経験を糧に新たな視点からの言葉を紡げるよう今後も精進して参ります。この期間、お仕事に関して温かいご配慮とお力添えをいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝した。

続けて「直接会うことができていない友人・関係者の皆さまには、この場でのご報告となりましたことをお詫びいたします」とし、「”生まれてきてくれてありがとう”」とあふれる思いを伝えた。

亀蔦アナはＮＨＫ名古屋のスポーツキャスターを務めていた２３年、バンテリンドームの始球式に登場。豪快な投球を披露し、話題となった。