3月15日、ABEMA『秘密のママ園2』に出演した、プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫。2011年4月に未婚のままで出産した長女、ヒマワリさんも、マスクを着用して出演した。

「安藤さんは、娘さんと料理を作る姿を公開するなど、生活に密着されるロケに出演しました。2011年の世界選手権後に引退するつもりだったと明かし、そこで妊娠が発覚。《娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるかなと思ったときに、やっぱりスケートしかなかった》と、復帰の後押しになったと語りました。親子で仲よく会話する姿は新鮮でした」（芸能担当記者）

安藤は14歳で4回転ジャンプを成功させ、一気に人気選手に上り詰めた。しかし18歳のとき、大きく期待されて出場したトリノ五輪で15位と惨敗。一気に周辺から“手のひら返し”をされたと語った。

「《いいときはいいことだけ言って、結果が出なかったらいらない。18歳のときに理解ができた》と語り、《応援の手紙から全部、批判の手紙に変わった瞬間》と、当時の苦悩を打ち明けました。その思いを知っているからこそ、5年前からスケートを始めたヒマワリさんにも《絶対つらい思いをする》と賛成できないといいます。それでも娘の練習を見守るのは《スケートをやりたいじゃなくて、ママと一緒に滑りたいって言ってくれたときに、本当によかったなって……》と、娘からの申し出に心を動かされたためと語りました。厳しいフィギュアの世界で、親子二人三脚で練習を続けているようです」（同前）

安藤と娘の“親子の絆”に、Xでは応援コメントが続々と書き込まれた。

《安藤美姫さんの娘さん、大きくなったね〜お母さんによく似てるね》

《私は泣いたよ…みきちゃんステキだよ…娘ちゃんかわいいよ》

一方で、《著名人のお子さんって顔出しするか難しいところですよね》《娘を商品化するのはやめてくださいね》と、心配する声も出ている。

「安藤さんは2016年、雑誌の『テレビで見るとなんかイラっとくる女性有名人』という調査で1位になるなど、激しいバッシングを受けた過去があります。当時、出演したバラエティ番組『上には上がいるもんだ』（日本テレビ系）では《『不愉快、気持ち悪い』みたいに言われて“それだったら見なくていい”と載せた。そしたらマネジャーに『ちょっとやめてね』と注意された》と、反撃していたことを告白し、負けん気の強さを見せていました。今度は、娘さんを守るために戦うことになりそうです」（前出・芸能担当記者）

幸せに育ってほしいヒマワリさん。将来は、氷上での親子共演も見られるかもしれない。