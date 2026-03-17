3月16日、板野友美がInstagramを更新。美容メディア『MAQUIA』でインタビューを受けたことを報告し、家族ぐるみでのつき合いがあるという、山本舞香とのツーショットを公開した。

「2024年に、ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroさんと結婚した山本さんですが、2026年2月26日、Hiroさんがバンド活動を休止すると発表されました。業界では『休止を機に、夫婦で海外移住を計画しているのではないか』という噂が広まっており、山本さんの動向にも注目が集まっていたのです。

山本さんは結婚以降、新婚生活の様子をテレビで何度か語ってきましたが、80万円超えの空気清浄機を2台持ちしていたり、日本円で約600万円前後の超高級ダウンジャケットを身に着けたりと、“セレブ生活”ぶりが目立っていました。山本さんはモデルや女優として、Hiroさんはバンドのヴォーカルとして、ともに成功を収めているがゆえの生活ぶりなのでしょうが、夫の活動休止にともない、そうした生活に暗雲が垂れこめているとの見方もあります」（芸能担当記者）

そんな山本だが、『MAQUIA』の対談では、板野に関して《生き様そのものが本当にかっこいいなって、心から尊敬してます》と語るほどの慕いようだ。共通の知人のライブでたまたま出会ったことで意気投合したといい、お互い人見知りながら、すぐに仲よくなったという。

「山本さんは対談の中で、板野さんを『第一印象はすごくガーリーで可愛い人だな』と思ったといいますが、会社を経験し、ブランドを作ってきた板野さんの本性を知って『びっくりするくらいサバサバしてて男前（笑）』と、印象が一変したそうです。板野さんは山本さんを『見た目はクールなのに、心の中はすごくピュアで優しい』と評しており、お互い外見と内面にギャップがあるところに、近しいものを感じたのかもしれません。

また、生活ぶりも2人に似たところがあるかもしれません。板野さんも“セレブ妻”ぶりを公開して話題になっています。プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手と2021年に結婚した板野さんですが、家賃は200万円超、邸宅の壁には一面に高級バッグが並ぶなど、豪華な生活ぶりを明かしてきました。3月には半年前に高級車が納車されたことをInstagramに載せており、セレブぶりはまだまだ続きそうです」（同前）

セレブ妻同士、気の合う部分は多いのだろうか。