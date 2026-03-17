Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

登場と同時に業界をパニックに陥れている、Apple（アップル）初の廉価版ノートパソコンMacBook Neo。ここ数年のAppleで、最も革新的かつ注目を浴びるプロダクトと言っても過言ではありません。価格減を実現するために、ハード面でさまざまな調整がされていますが、MacBook Neoのハードにはそれ以外にも大きな変化があります。それは、作り。

ガジェットの分解を行ない、修理・アプデのしやすさを公開するiFixit。MacBook Neoもソッコーで大分解されていますが、iFixitスコアは10点満点中6点。これ、Apple製品としては非常に高く、iFitxitいわく「過去14年で最も修理しやすいMacBook」。

まず、端末裏。アルミシャーシを固定しているのは、8つのペンタロープネジのみ。2020年以降のMacBookとは違い、ヒートガンで糊付けを溶かしつつプレートを外す必要はなくなりました。また、Appleストア以外でのパーツ修理を困難にするソフトウェアロックやマイクロコントローラもなし。

Apple公式でも解説されている通り、バッテリーの取り外しは劇的に楽ちんになり、18個のネジを外すだけ。キーボードも交換可能で、ネジを41個外すだけ。ただし、多くのユーザーが最も交換したいだろう、メモリ（8GB）は交換不可能。容量（256GB）も交換不可能。これが、iFixitで6点止まりな理由でしょう。

他のMacBookもNeoに続け！

MacBok Neoが過去14年のMacBookで最も修理しやすいとはいえ、他社に目を向ければまだまだ。

例えば、LenovoのThinkPad T14（第7世代）とThinkPad T16（第5世代）は、iFixitスコア10点満点を獲得。キーボード、バッテリー、一部の部品が取り外し可能なところが高く評価されました。また、モジュールパソコンとして有名なFrameworkは、Framework Laptop 13においてコンパクトさとパーツ修理・アプデの高さを両立しています。

今回、MacBook Neoと同時に発表されたM5 Max/ M5 Pro搭載MacBook Proは、最新チップとは対照的にボディは5年据え置きのまま。次は大型アップデートが期待されていますが、MacBook Neoに追随して、修理のしやすさもアプデされているといいですね。