寝る前にナデナデタイムを設けてもらった甘えん坊な猫さん。たくさんナデナデしてもらったのに「全然足りない…」と心の声が！？ベッドで爆睡してしまった父ちゃんに猫さんがとった行動が、あざとすぎると話題を呼んでいます。投稿は、記事執筆時点で1.1万回以上の視聴数を記録し「こりゃ可愛すぎて、安眠できません」といった声が寄せられています。

【動画：パパにナデナデしてもらう猫→もっと甘えたいのに、ベッドで寝てしまい…いじらしすぎる『最終手段』】

大好きな父ちゃんのマッサージ

YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」に投稿されたのは、優しい父ちゃんにたっぷりマッサージされてご機嫌だった猫の『リタ』さんのあざと可愛すぎる行動です。麦わら帽子のような色合いが素敵なリタさんは父ちゃんが大好き。

そんな父ちゃんに就寝前のマッサージをしてもらったといいます。それは段々ナデナデタイムに移行していき、とってもご機嫌なリタさんだったとか。ですが、そんな幸せな時間にも終わりが訪れ…父ちゃんも寝る時間…。

もう終わりですか…

そんな様子を見ていたリタさんは、何か言いたげ…きっと「もうナデナデ終わりですか？」と思っているのでしょう。そんな思いをよそに、横になっていた父ちゃんは完全に眠ってしまったとか。それでも諦めきれないリタさん。

ちょっと戸惑いながらも、父ちゃんにジッと視線を送り「起きて…起きて…」と念じるようにみつめていたといいます。けれど、その想いは父ちゃんには届かず。それならば！とリタさんがとったまさかの行動が可愛すぎたそうです。

最終手段は！？

もうこれは最後の一手！と言わんばかりにリタさんは、父ちゃんの体の上にいそいそとのぼっていったとか。そして、寝ている父ちゃんと向かいあうように座り…なんと父ちゃんを起こすように、前足で『ふみふみ』を始めたそうです。

なんとも可愛い行動です。しかし、何度『ふみふみ』しても父ちゃんはピクリともしない。諦めて去っていくリタさんはしょんぼりしている様子ですが…。すぐにお気に入りのこたつの上で眠る、諦めの早いリタさんなのでした。

投稿には、「リタさん、父ちゃんの真ん中でフミフミ可愛い！ねえ起きて～ナデナデしてほしいですぞって言ってるのかな」「マイペースなリタさんが可愛すぎます」「爆睡父ちゃんに起こしたいリタしゃん、可愛すぎるwww」「甘え度が増してるクールビューティーのリタさん♡もっともっと甘えまくってね」「なんかもうきわめつけに全てが尊い、リタちゃん・・」などのコメントが寄せられると共にいいね件数が1400件を超え注目を集めています。

この他にも、YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」には、甘えん坊リタさんだけでなく一緒に生活している、リーダーの柴犬さんをはじめ、多くの保護猫さん達の日々の賑やかな暮らしの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。