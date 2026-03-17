『相席食堂』ハリー杉山、豆腐料理にテンション爆上がり 世界的に認められたビールでトーク進化
マルチタレントのハリー杉山がきょう17日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「こんなロケは当たり前じゃない」…相席食堂に登場した世界的ソムリエ
群馬県利根郡みなかみ町のスキーリゾートに現れたハリー杉山。イギリス人の父と日本人の母を持ち、父方の先祖はイングランド王という高貴なルーツを持つ。
オープニングから英語をふんだんに交えた軽いノリのトークでハイテンション。英語を多用するハリーのノリに千鳥が次々とツッコミまくる。
犬ゾリ体験では、雪の中を爆走する犬ゾリに大興奮し、大絶叫。さらに、ディスクを使った「ディスクドッグ」と呼ばれるドッグスポーツの世界チャンピオンがスゴ技を披露し、ハリーも挑戦するが…（!?）。
生揚げ豆腐が食べられるお豆腐屋さんを訪ねると、お豆腐料理のメニューを見ただけでテンション爆上がり。オーバーリアクションな食レポには、相席してくれた男の子も苦笑いを浮かべる。
温泉でもハイテンションは相変わらずで、雪景色の露天風呂で肉体自慢。温泉でリフレッシュした後は、クラフトビール店で常連たちと相席を楽しむ。ビールの審査会で世界的な賞を受賞したビールを味わうと、ハリーのトークが進化を遂げる。それまでハリーに厳しく突っ込んでいた千鳥も感心する、ハリーのたどり着いた新たなる領域とは。
このほか、ソムリエの田崎真也氏がによる相席旅を届ける。
【動画】「こんなロケは当たり前じゃない」…相席食堂に登場した世界的ソムリエ
群馬県利根郡みなかみ町のスキーリゾートに現れたハリー杉山。イギリス人の父と日本人の母を持ち、父方の先祖はイングランド王という高貴なルーツを持つ。
オープニングから英語をふんだんに交えた軽いノリのトークでハイテンション。英語を多用するハリーのノリに千鳥が次々とツッコミまくる。
生揚げ豆腐が食べられるお豆腐屋さんを訪ねると、お豆腐料理のメニューを見ただけでテンション爆上がり。オーバーリアクションな食レポには、相席してくれた男の子も苦笑いを浮かべる。
温泉でもハイテンションは相変わらずで、雪景色の露天風呂で肉体自慢。温泉でリフレッシュした後は、クラフトビール店で常連たちと相席を楽しむ。ビールの審査会で世界的な賞を受賞したビールを味わうと、ハリーのトークが進化を遂げる。それまでハリーに厳しく突っ込んでいた千鳥も感心する、ハリーのたどり着いた新たなる領域とは。
このほか、ソムリエの田崎真也氏がによる相席旅を届ける。