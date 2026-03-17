乃木坂46キャプテン・梅澤美波、卒業前ラスト『アップトゥボーイ』で表紙飾る 初ソログラビアから9年
アイドルグループ・乃木坂46の第3代キャプテン・梅澤美波が、23日発売の『アップトゥボーイ Vol.361』（ワニブックス）で表紙を飾る。
【写真】美しすぎるグラビアを披露した梅澤美波
前号の、グループ最多表紙登場記録を持つ遠藤に続いて、今号の表紙にはグループからの卒業を発表した梅澤が登場。3期生としてデビューしたばかりの9年前、『アップトゥボーイVol.254』で自身初めてとなるソログラビアを飾った梅澤。そこから努力を重ね、今や誰もが認めるキャプテンへと成長を遂げた。
“乃木坂46の梅澤美波”としてはこれが最後の『アップトゥボーイ』。巻頭20ページのグラビアは、敢えてテーマを設定せず「梅澤美波らしさ」「みなみんが楽しめる撮影を」という思いで企画された。ロングインタビューも掲載する。
続いてのグラビアに登場するのは4期生の黒見明香。先輩への敬意、同期への愛、後輩への気遣いを忘れない“くろみん”。くろみんのメッセージを取れば乃木坂46のことがわかる、そんな評価もあるほど、グループ愛にあふれている。黒見の今回のグラビアは、レトロな古民家を舞台に大正浪漫な雰囲気も感じさせる、一風変わったグラビアに仕上がった。 今号の乃木坂46グラビアはこの2本となるが、創刊40周年を記念して今春、乃木坂46にまつわる新たな企画がスタートするが、その告知も今号には掲載されている。
乃木坂46以外のグラビアでは昨年NMB48を卒業した和田海佑、「僕が見たかった青空」からは主演舞台「紅哭-KURENAI-」の上演も決まった秋田莉杏、昨年デビューしたばかりの22/7・3期生から北原実咲の、自身初となるソログラビア、弊誌初登場となるSKE48・太田彩夏、こちらも初登場となるHKT48・石井彩音、今年、モーニング娘。からの卒業を控えるモーニング娘。’26・小田さくらなど、バラエティ豊かな顔ぶれがそろった。そして、巻末を飾るのは人気沸騰中の豊島心桜。沖縄ロケを敢行した撮りおろし11Pとなる。
【写真】美しすぎるグラビアを披露した梅澤美波
前号の、グループ最多表紙登場記録を持つ遠藤に続いて、今号の表紙にはグループからの卒業を発表した梅澤が登場。3期生としてデビューしたばかりの9年前、『アップトゥボーイVol.254』で自身初めてとなるソログラビアを飾った梅澤。そこから努力を重ね、今や誰もが認めるキャプテンへと成長を遂げた。
続いてのグラビアに登場するのは4期生の黒見明香。先輩への敬意、同期への愛、後輩への気遣いを忘れない“くろみん”。くろみんのメッセージを取れば乃木坂46のことがわかる、そんな評価もあるほど、グループ愛にあふれている。黒見の今回のグラビアは、レトロな古民家を舞台に大正浪漫な雰囲気も感じさせる、一風変わったグラビアに仕上がった。 今号の乃木坂46グラビアはこの2本となるが、創刊40周年を記念して今春、乃木坂46にまつわる新たな企画がスタートするが、その告知も今号には掲載されている。
乃木坂46以外のグラビアでは昨年NMB48を卒業した和田海佑、「僕が見たかった青空」からは主演舞台「紅哭-KURENAI-」の上演も決まった秋田莉杏、昨年デビューしたばかりの22/7・3期生から北原実咲の、自身初となるソログラビア、弊誌初登場となるSKE48・太田彩夏、こちらも初登場となるHKT48・石井彩音、今年、モーニング娘。からの卒業を控えるモーニング娘。’26・小田さくらなど、バラエティ豊かな顔ぶれがそろった。そして、巻末を飾るのは人気沸騰中の豊島心桜。沖縄ロケを敢行した撮りおろし11Pとなる。